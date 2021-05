“Non sono Denise Pipitone”, la ragazza di Scalea smentisce (Di martedì 11 maggio 2021) “Non sono Denise Pipitone”, questa la dichiarazione della diciannovenne di Scalea in un primo momento segnalata come la ragazza scomparsa “Non sono Denise Pipitone”, lo ha dichiarato la diciannovenne di Scalea che era stata segnalata alle forze dell’ordine. La smentita quindi, proviene dalla diretta interessata che si era vista attribuita l’identità della ragazza scomparsa. I fatti Nuove indagini per il ritrovamento di Denise Pipitone e questa volta a Scalea in provincia di Cosenza. Dopo la riapertura del caso, dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola di Mazara del Vallo, si pensava di giungere a una conclusione sui fatti di quel 1 settembre del 2004. ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) “Non”, questa la dichiarazione della diciannovenne diin un primo momento segnalata come lascomparsa “Non”, lo ha dichiarato la diciannovenne diche era stata segnalata alle forze dell’ordine. La smentita quindi, proviene dalla diretta interessata che si era vista attribuita l’identità dellascomparsa. I fatti Nuove indagini per il ritrovamento die questa volta ain provincia di Cosenza. Dopo la riapertura del caso, dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola di Mazara del Vallo, si pensava di giungere a una conclusione sui fatti di quel 1 settembre del 2004. ...

