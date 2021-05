MAGGIO gran Soqquadro meteo nell’Apice della Primavera che non c’è più

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 11 maggio 2021)estremo di.Con i nostri editoriali descriviamo l’eventuale evoluzionedel lungo e nel lunghissimo termine che potrebbe mostrare condizioni climatiche estreme. Vi parliamopossibilità di ondate di calore, ma anche di freddo tardivo. In un contesto climatico mondiale che diventa sempre più estremo, gli eventi atmosferici fuori del comune diventano sempre più frequenti. Perciò non ci si deve meravigliare se con tali editoriali parliamo di questi rischi, condividendo riflessioni ora sul caldo e poi sul freddo e viceversa. Tutto questo non è frutto di un’accozzaglia di idee o previsioni, bensì le nostre sono considerazioni giornalistiche in un ambito scientifico, derivanti dalle elaborazioni dei centri di calcolomondiali. In questo portale, abbiamo necessità di esprimere ...