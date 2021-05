Lucasfilm porta Zombies Ate My Neighbors su PlayStation 4 | Xbox One | Switch e PC - ecco il trailer!

(Di martedì 11 maggio 2021)Games e lo sviluppatore Dotemu si sono uniti perre le versioni migliorate del classico a 16 bit del 1993Ate Mye il suo meno amato seguito su4,One,e PC, in uscita il 29 giugno. Queste nuove versioni diAte Mye del seguito Ghoul Patrol del 1995 prendono le due storie di Zeke e Julie che salvano la loro città da creature malvagie, aggiungono un moderno sistema di salvataggio e le mettono insieme a feature da collezione tra cui interviste agli sviluppatori del gioco, illustrazioni e sketch e la colonna sonora. Tutto questo, più i trofei e le conquiste e la possibilità di giocare in co-op locale, proprio come negli originali. Ma le novità non sono finite: ...

una nuova epoca per la galassia di Star Wars?o forse dovremmo dire vecchia? La nuova saga dellaPublishing cinel passato della galassia lontana lontana, 200 anni prima della nascita di Anakin Skywalker per scoprire cosa significava vivere nell'era dell'Alta Repubblica.Abbiamo una lunga e fantastica storia di collaborazione con. Grazie a questa relazione ci ...(o temete!) che Hasbro possa chiedevi di realizzare? Ogni nuovo elemento di intrattenimento...Lucasfilm Games e lo sviluppatore Dotemu si sono uniti per portare le versioni migliorate del classico a 16 bit del 1993 Zombies Ate My Neighbors su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, in uscita il ...È una nuova epoca per la galassia di Star Wars…o forse dovremmo dire vecchia? La nuova saga della Lucasfilm Publishing ci porta nel passato della galassia ...