Liguria, la Regione dice no alla ricerca di minerali in val Graveglia, val Petronio e val di Vara (Di martedì 11 maggio 2021) Parere negativo è stato espresso dal settore Tutela del paesaggio. La richiesta era stata presentata il 17 marzo scorso dalla società Energia Minerals Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 11 maggio 2021) Parere negativo è stato espresso dal settore Tutela del paesaggio. La richiesta era stata presentata il 17 marzo scorso dsocietà Energia Minerals

Advertising

RegLiguria : ANCHE QUEST'ANNO LA LIGURIA PRIMA REGIONE IN ITALIA PER BANDIERE BLU ?? Con 32 località balneari insignite con il v… - LiguriaConsReg : #Consigliolig #emergenzaCovid Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) interpella su ritardi vaccinazioni #over80 e… - giacomoaddario : RT @RegLiguria: ANCHE QUEST'ANNO LA LIGURIA PRIMA REGIONE IN ITALIA PER BANDIERE BLU ?? Con 32 località balneari insignite con il vessillo… - LiguriaConsReg : #Consigliolig L’assessore Ilaria Cavo risponde al consigliere Roberto Centi @CavoIlaria - LiguriaConsReg : Tutela dei lavoratori residenza sanitaria protetta 'G. Mazzini' della Spezia. Interrogazione di Roberto Centi (List… -