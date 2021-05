Lazio | dal 17 5 vaccini Astrazeneca o J&J a over 40 dai medici base

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 17 maggio nel Lazio sarà possibile 'per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico… - nzingaretti : Guardate che bello! È il nuovo ostello per i giovani che abbiamo aperto oggi ad Acquapendente, in provincia di Vite… - AleSans1 : RT @mariannaaprile: Fare un tampone nel Lazio. Pagarlo la metà rispetto a Milano. Fermarsi a tanto così dal dire “allora me ne faccia due”.… - AndreaV91234412 : RT @fatina909: ?????????? LILLO Quasi 3 anni volpinetto siamo stati contattati dal proprietario di Lillo perché il signore dovrà ricoverarsi E… - Sonia17198860 : RT @fatina909: ?????????? LILLO Quasi 3 anni volpinetto siamo stati contattati dal proprietario di Lillo perché il signore dovrà ricoverarsi E… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio dal

Read More News Vaccini17 maggio al via prenotazioni attraverso medici di base 11 Maggio 2021 Nelsi potrà prenotare il vaccino anti - Covid anchemedico di famiglia dove ...VacciniUnder 50 in farmacia emedico di base: ecco come prenotare e da quando17 maggio nel, come riporta Il Messaggero , si potrà effettuare la prenotazione per il vaccino anche ...Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Toro, Ecco quanto evidenziato da Tmw: Con il Torino gara delicatissima, come ...Ormai retrocesso, al Parma non resta che giocare queste ultime partite di campionato per salvare la faccia davanti ai propri tifosi.