L’apertura dell’Equipe | “Allenatori in azione” | Vieira può rimpiazzare Garcia al Lione

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 11 maggio 2021) La prima pagina del quotidiano francese “L’Equipe” si focalizza sulla questionein vista della prossima stagione con il titolo “in“. Sono previsti, infatti, numerosi cambi in panchina con il più importante che può essere quello in casa. L’avventura di Rudipotrebbe volgere al termine e per sostituirlo il presidente Aulas starebbe pensando a Patrick, esonerato in questa stagione dal Nizza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.