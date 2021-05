“In Tune”, il primo album folk-pop di Riccardo Gileno: l’intervista (Di martedì 11 maggio 2021) Nei brani di Gileno si avverte sempre una sottile malinconia di fondo, ma con una spinta ascensionale, come a voler sintetizzare pillole musicali di speranza “In Tune” e’ il nuovo album di Riccardo Gileno in uscita il 14 maggio per Waves. L’ album e? composto da 9 tracce dalle venature marcatamente folk-pop. “In Tune” si apre con “Always in my Heart”, un omaggio di Gileno alla madre scomparsa. Nonostante la sua voce si faccia sempre piu? distante, il cantautore rivede in se? somiglianze e affinita? con la madre. Questi dettagli, le similarita?, diventano strumento per portarla sempre con se? nel suo viaggio. Riccardo Gileno ci ha gentilmente concesso un’intervista. “In Tune” è il tuo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021) Nei brani disi avverte sempre una sottile malinconia di fondo, ma con una spinta ascensionale, come a voler sintetizzare pillole musicali di speranza “In” e’ il nuovodiin uscita il 14 maggio per Waves. L’e? composto da 9 tracce dalle venature marcatamente-pop. “In” si apre con “Always in my Heart”, un omaggio dialla madre scomparsa. Nonostante la sua voce si faccia sempre piu? distante, il cantautore rivede in se? somiglianze e affinita? con la madre. Questi dettagli, le similarita?, diventano strumento per portarla sempre con se? nel suo viaggio.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “In” è il tuo ...

