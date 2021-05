Il volto più oscuro di casa Saddam: le manie criminali di Uday Hussein (Di martedì 11 maggio 2021) Un locale notturno di una Bagdad ancora in vita. Una festa di compleanno in onore del figlio del leader e lui, il festeggiato, che ride sornione con un kalashnikov in mano. È questa una delle immagini ritratte da un video degli anni ’90 in cui il protagonista è Uday Hussein, primogenito del presidente iracheno Saddam InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 maggio 2021) Un locale notturno di una Bagdad ancora in vita. Una festa di compleanno in onore del figlio del leader e lui, il festeggiato, che ride sornione con un kalashnikov in mano. È questa una delle immagini ritratte da un video degli anni ’90 in cui il protagonista è, primogenito del presidente irachenoInsideOver.

alberico1io : @ANTEO17 Questa col volto che ha può interpretare una governante, non di più. - gianluigidellac : Se Conte osa affermare della sindaca Raggi #ha dato un nuovo volto alla citta# non sarà mai più possibile rendere l… - Lucagrossi66 : Dal primo Giugno potrete indossare la mascherina solo su metà del volto, nel lato in cui siete più brutti.?? - luvsara7 : RT @frasicalcutta: e vorrei vederti un po' più da vicino e darti un bel bacio sul volto davvero - ikarusgds : RT @frasicalcutta: e vorrei vederti un po' più da vicino e darti un bel bacio sul volto davvero -

Ultime Notizie dalla rete : volto più L'attore indiano Rahul Vohra muore di Covid e lascia un video di addio, dove denuncia le cure ricevute ... dove appare con la maschera dell'ossigeno sul volto - . Provi a chiamare qualcuno, ma non viene nessuno. Arrivano dopo un'ora o anche di più e tu devi gestire la loro assenza in qualche modo". ...

Joaquin nella storia del Betis: è il calciatore con più presenze per il club ...!1) Sui social, il club gli ha reso omaggio con una grafica importante che vede una sua immagine in evidenza con il suo volto, attuale e quello di lui più giovane, circondato con altri scatti del ...

Giornata Mondiale della Fibromialgia: cinque giovani illustratrici danno un volto alla patologia latinaoggi.eu