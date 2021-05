Gli hacker di DarkSide hanno chiesto scusa per l’attacco all’oleodotto Colonial Pipeline (Di martedì 11 maggio 2021) È uno degli oleodotti più importanti degli Stati Uniti: «Il nostro obiettivo è fare soldi e non creare problemi alla società», hanno detto in un comunicato Leggi su ilpost (Di martedì 11 maggio 2021) È uno degli oleodotti più importanti degli Stati Uniti: «Il nostro obiettivo è fare soldi e non creare problemi alla società»,detto in un comunicato

Advertising

nac_avo : RT @ilpost: Gli hacker di DarkSide hanno chiesto scusa per l’attacco all’oleodotto Colonial Pipeline - 3marAlzhoor : RT @ilpost: Gli hacker di DarkSide hanno chiesto scusa per l’attacco all’oleodotto Colonial Pipeline - gemin_steven98 : RT @ilpost: Gli hacker di DarkSide hanno chiesto scusa per l’attacco all’oleodotto Colonial Pipeline - ilpost : Gli hacker di DarkSide hanno chiesto scusa per l’attacco all’oleodotto Colonial Pipeline - Il_Vitruviano : @dantecorneli @_kuball_ L'hacker che arriva con un IP tracciabile è una mezza calzetta e se fosse davvero gente del… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli hacker Borse, soffre il tech ma brillano banche e materie prime ... negli Usa la lancetta è rivolta verso l'alto, anche perché, causa l'attacco degli hacker , la ... Tra gli industriali, bene Prysmian (+1,93%), che ha consolidato la partnership con Hardt Global Mobility ...

DarkSide, gli hacker che hanno messo in pericolo l'economi USA Infatti pare che, in questo caso, gli hacker abbiano lavorato non agli ordini del Cremlino, ma in proprio. Quindi non saremmo di fronte a un attacco straniero alle infrastrutture USA, ma, ...

Usa, gli hacker russi attaccano l’oleodotto: “Dubbi sul Cremlino” La Stampa Un attacco ransomware ha bloccato un grande oleodotto negli Stati Uniti Un gruppo di hacker ha causato la chiusura di uno dei più grandi oleodotti degli Stati Uniti. Le conseguenze per il mercato e per i consumatori saranno inevitabili, soprattutto se l’interruzione del s ...

Attacco hacker al maxi oleodotto Colonial Pipeline: in tilt l'infrastruttura, sale il prezzo del petrolio Un attacco informatico a uno dei principali oleodotti degli Stati Uniti, Colonial Pipeline, sta provocando una serie di effetti a catena sul mercato internazionale dei carburanti. E il blocco della di ...

... negli Usa la lancetta è rivolta verso l'alto, anche perché, causa l'attacco degli, la ... Traindustriali, bene Prysmian (+1,93%), che ha consolidato la partnership con Hardt Global Mobility ...Infatti pare che, in questo caso,abbiano lavorato non agli ordini del Cremlino, ma in proprio. Quindi non saremmo di fronte a un attacco straniero alle infrastrutture USA, ma, ...Un gruppo di hacker ha causato la chiusura di uno dei più grandi oleodotti degli Stati Uniti. Le conseguenze per il mercato e per i consumatori saranno inevitabili, soprattutto se l’interruzione del s ...Un attacco informatico a uno dei principali oleodotti degli Stati Uniti, Colonial Pipeline, sta provocando una serie di effetti a catena sul mercato internazionale dei carburanti. E il blocco della di ...