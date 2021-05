“Ecco chi vince”. Amici 20, la ‘voce dall’interno’ del talent: “Nessuno ha il suo talento” (Di martedì 11 maggio 2021) Meno di una settimana alla finale e sale la tensione nella scuola di Amici 20. Nel corso dell’ultima puntata del serale sono state due le eliminazioni a fronte di 5 ingressi all’ultimo atto, in programma per sabato. I finalisti di Amici 20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy, gli ultimi eliminati in ordine di tempo Serena e Tancredi. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi che Ha ringraziato la conduttrice di Amici 20 e per lei ha avuto parole di stima, così come per i suoi compagni. Si è commosso parlando agli altri concorrenti, che poi lo hanno stretto in un abbraccio enorme. Poi ha parlato con Serena, dicendole che può uscire a testa alta. Anche lei ha ringraziato col sorriso, e anche lei è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Meno di una settimana alla finale e sale la tensione nella scuola di20. Nel corso dell’ultima puntata del serale sono state due le eliminazioni a fronte di 5 ingressi all’ultimo atto, in programma per sabato. I finalisti di20 sono Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Deddy, gli ultimi eliminati in ordine di tempo Serena e Tancredi. Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tacredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi che Ha ringraziato la conduttrice di20 e per lei ha avuto parole di stima, così come per i suoi compagni. Si è commosso parlando agli altri concorrenti, che poi lo hanno stretto in un abbraccio enorme. Poi ha parlato con Serena, dicendole che può uscire a testa alta. Anche lei ha ringraziato col sorriso, e anche lei è ...

