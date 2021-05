Civitavecchia | fa acquisti con una carta di credito…ma era rubata Arrestato

(Di martedì 11 maggio 2021) Un 40enne di origine romena ha fatto diversicon unadi credito. Riconosciuto dai negozianti come responsabile e grazie alla segnalazione al commissariato didiretto da Paolo Guiso, è scattata la sua ricerca da parte degli agenti. L’arresto Intercettato dai poliziotti in via Cialdi, l’uomo un 40enne romeno, con precedenti di polizia per furto ed utilizzo illecito di carte di credito, è stato monitorato fino a quando lo stesso ha lasciato le buste che aveva con sé all’interno della macchina. Poi è scattato il controllo. Indosso a P.I, gli agenti hanno così trovato unadi credito e la chiave della vettura dove aveva lasciato gliappena effettuati, tutti, per un importo inferiore ai 25 euro, in modo da evitare l’inserimento del pin. ...

