(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Suldel, in prossimità del Ponte Vanvitelli in pieno centro cittadino, è stata rinvenuta una bomba a mano, probabilmente un residuato. L’allarme è stato dato da un cittadino che si è accorto della inusitata presenza di un oggetto potenzialmente assai pericoloso. Sul posto è intervenuta la Squadra volante della Polizia di Stato. Ora si attende la Squadra degli Artificieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, rinvenuto ordigno bellico sul greto del fiume Calore ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento rinvenuto

Ottopagine

...veniva trasportato a mezzo autombulanza del 118 presso l'ospedale Fatebenefratelli di, ... Il coltello utilizzato non veniva...veniva trasportato a mezzo autombulanza del 118 presso l'ospedale Fatebenefratelli di, ... Il coltello utilizzato non venivaProsegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. i Carabi ...Come si ricorderà l’Arena, già noto alle cronache, era stato tratto in arresto, dai Carabinieri, il 06 dicembre 2019, perché rinvenuto nella presunta flagranza dello spaccio aggravato di cocaina del p ...