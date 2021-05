Zingaretti | voltare pagina | hanno privato Roma di idea futuro

(Di lunedì 10 maggio 2021)– “non puo’ continuare a vivere solo di emergenze, quella sui rifiuti, sui trasporti, sul lavoro, sulle buche, sulle periferie e sulle diseguaglianze perche’ ain questi anni sono cresciute tanto le ingiustizie”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine di un evento a Tiburtino III. “Le persone sono stremate e non ne possono piu’ perche’ i problemi vengono addirittura spesso ignorati- ha aggiuntodi un’di, questo non e’ normale e bisogna: ridare ail ruolo che le spetta nel mondo e tranquillita’ e felicita’ ai cittadini”.

'Credo sia evidente a tutti che Roma merita di più e devepagina', ha aggiunto, dicendosi ... Quanto al fatto che il Pd a lui preferisse, Gualtieri ha ribattuto: 'Con Nicola ci siamo ...Con il presidente del Lazio, Nicola, ha osservato, "ci siamo sentiti e coordinati ... Credo sia evidente a tutti che Roma merita di più e devepagina". "Ripartire dalle periferie, ...Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Roma non può continuare a vivere solo di emergenze: emergenza rifiuti, emergenza trasporti, emergenza lavoro, emergenza buche, emergenza periferie. Emergenza disuguaglianze ...In questi ultimi giorni scalpita il nome di Roberto Gualtieri come candidato a Sindaco di Roma e l'endorsement di Giuseppe Conte a Virginia Raggi fa sfumare ogni possibilità di candidatura di Nicola Z ...