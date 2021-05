Vaccini, l’Ue non rinnova con AstraZeneca La Campania resta a secco, chiusi due hub (Di lunedì 10 maggio 2021) Previste 7 milioni di dosi del vaccino Covid AstraZeneca entro fine giugno: saranno le ultime. La Commissione Ue ha deciso di non rinnovare il contratto. In Campania hanno appena terminato le dosi Pfizer in anticipo sulle consegne del preparato Leggi su corriere (Di lunedì 10 maggio 2021) Previste 7 milioni di dosi del vaccino Covid AstraZeneca entro fine giugno: saranno le ultime. La Commissione Ue ha deciso di nonre il contratto. Inhanno appena terminato le dosi Pfizer in anticipo sulle consegne del preparato

