Una Vita e Daydreamer, anticipazioni 11 maggio: una drastica scelta (Di lunedì 10 maggio 2021) Una Vita e Daydreamer animeranno il pomeriggio di Canale 5 con altri due episodi imperdibili, come rivelano le anticipazioni di martedì 11 maggio. Alle ore 14,10, ad Acacias arriveranno notizie terribili per quanto concerne Bellita, mentre Camino proverà a riconciliarsi con la sua famiglia. Alle ore 16,45, a Daydreamer ne accadranno davvero di tutti i colori con la decisione drastica di Aziz che destabilizzerà la povera Mihriban. Una Vita, trama puntata martedì 11 maggio: un misterioso incarico La trama di Una Vita di martedì 11 maggio racconta che la famiglia Dominguez sarà sempre più in apprensione per la salute di Bellita e finalmente arriverà l'esito delle analisi che forniranno la conferma del fatto che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 maggio 2021) Unaanimeranno il pomeriggio di Canale 5 con altri due episodi imperdibili, come rivelano ledi martedì 11. Alle ore 14,10, ad Acacias arriveranno notizie terribili per quanto concerne Bellita, mentre Camino proverà a riconciliarsi con la sua famiglia. Alle ore 16,45, ane accadranno davvero di tutti i colori con la decisionedi Aziz che destabilizzerà la povera Mihriban. Una, trama puntata martedì 11: un misterioso incarico La trama di Unadi martedì 11racconta che la famiglia Dominguez sarà sempre più in apprensione per la salute di Bellita e finalmente arriverà l'esito delle analisi che forniranno la conferma del fatto che ...

