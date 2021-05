Udinese | Stryger Larsen | «Napoli forte ma noi possiamo fermarlo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il difensore dell’, parla alla vigilia della sfida contro il: ecco le sue dichiarazioni sulla partitaha parlato ai microfoni diTV verso la sfida contro il– «Quella di domani non è una partita facile. Ilè in grande forma ma secondo me domanifare dei punti. L’ultima gara giocata contro ilè stata una bella gara. A mio avviso abbiamo giocato bene ultimamente, purtroppo abbiamo sbagliato alla fine. Ilha grandi giocatori davanti, hanno fatto molti goal nelle ultime partite. Noi siamo qui per fare punti, questa è la cosa più importante». STAGIONE – «Non mi sento più leader ...