Ubisoft Original | nasce il nuovo brand dei giochi interni della compagnia francese – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 10 maggio 2021), undedicato aidello sviluppatore. Ecco la dichiarazione ufficiale.. Alcuni giocatori lo avevano già notato la scorsa settimana, ma ora è stato presentato ufficialmente:è ildedicato aisviluppati internamente agli studios. Con questotermine si indicherannocome Assassin’s Creed, Far Cry, The Division e non solo. Il primo gioco a includere questa nuova classificazione è Tom Clancy’s The Division ...