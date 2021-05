Traffico Roma del 10-05-2021 ore 08:30 (Di lunedì 10 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda su via Aurelia ormai a partire da Malagrotta per un incidente avvenuto nei pressi di via della Stazione Aurelia ma anche per lavori più avanti all’altezza di largo Tommaso perassi si sono formate code di riflesso anche sul grande raccordo anulare carreggiata interna a partire dall’uscita di Pescaccio per le difficoltà dei missioni sul ed è più trafficata del solito via di Boccea con code a tratti tra il Grande Raccordo Anulare e via Aurelia rallentamenti e code poi sul raccordo per Traffico tra Casilina E darvi Atina in carreggiata interna e tra la Prenestina e Bufalotta in carreggiata esterna trafficata la tangenziale con forti rallentamenti tra Monti Tiburtini e Salaria verso Trionfale ma anche su viale Castrense in direzione di San Giovanni code a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltoin coda su via Aurelia ormai a partire da Malagrotta per un incidente avvenuto nei pressi di via della Stazione Aurelia ma anche per lavori più avanti all’altezza di largo Tommaso perassi si sono formate code di riflesso anche sul grande raccordo anulare carreggiata interna a partire dall’uscita di Pescaccio per le difficoltà dei missioni sul ed è più trafficata del solito via di Boccea con code a tratti tra il Grande Raccordo Anulare e via Aurelia rallentamenti e code poi sul raccordo pertra Casilina E darvi Atina in carreggiata interna e tra la Prenestina e Bufalotta in carreggiata esterna trafficata la tangenziale con forti rallentamenti tra Monti Tiburtini e Salaria verso Trionfale ma anche su viale Castrense in direzione di San Giovanni code a ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Salerno, un'altra domenica di delirio traffico: lunghe code di auto, circolazione in tilt Delirio traffico a Salerno: un altro fine settimana ma, soprattutto, un'altra domenica con la circolazione ... via dei Principati fino a raggiungere il lungomare e via Roma.

Traffico Roma del 09-05-2021 ore 18:30

