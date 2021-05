Superlega, Disciplinare Uefa pronta ad aprire inchiesta su Juve, Real e Barça. Gli scenari (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi la Disciplinare Uefa è pronta ad aprire un’inchiesta su Juve, Real Madrid e Barcellona: le tre squadre fanno parte della Superlega Come riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana – da oggi ogni giorno è buono – si aprirà il procedimento Disciplinare Uefa verso Juve, Real e Barcellona, club che fanno ancora parte della tanto vessata Superlega. E comincerà la vera battaglia. Da un lato c’è Nyon che minaccia la squalifica dei tre club resistenti: uno/due anni fuori dalle coppe. Ha il sostegno dei governi, con il quale ha respinto il primo assalto. Dall’altro ci sono Juve, Real Madrid e Barcellona, che sanno bene di avere una ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi laadun’suMadrid e Barcellona: le tre squadre fanno parte dellaCome riporta La Gazzetta dello Sport, in settimana – da oggi ogni giorno è buono – si aprirà il procedimentoversoe Barcellona, club che fanno ancora parte della tanto vessata. E comincerà la vera battaglia. Da un lato c’è Nyon che minaccia la squalifica dei tre club resistenti: uno/due anni fuori dalle coppe. Ha il sostegno dei governi, con il quale ha respinto il primo assalto. Dall’altro ci sonoMadrid e Barcellona, che sanno bene di avere una ...

