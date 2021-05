Scuola, anche quest’anno gli scrutini finali rischiano di trasformarsi in una sanatoria (Di lunedì 10 maggio 2021) Nelle scuole ci si prepara agli scrutini finali. Ed ecco le note del ministero, ormai divenute immancabili, sulle valutazioni. Qualche giorno fa sono arrivate ai Presidi le indicazioni per procedere alla “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione”. Insomma di Elementari e Medie, Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali. Una sorta di vedemecum per gli insegnanti, da tener presente al momento di tirar le somme, a fine anno. Per la Scuola secondaria di primo grado sembra non ci siano grandi novità. Le indicazioni, ancorate al Decreto Legge 62 del 2017. Così “la valutazione finale degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ”. Salvo aggiungere “ tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza”. Inoltre, “nel caso di parziale o mancata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Nelle scuole ci si prepara agli. Ed ecco le note del ministero, ormai divenute immancabili, sulle valutazioni. Qualche giorno fa sono arrivate ai Presidi le indicazioni per procedere alla “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione”. Insomma di Elementari e Medie, Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali. Una sorta di vedemecum per gli insegnanti, da tener presente al momento di tirar le somme, a fine anno. Per lasecondaria di primo grado sembra non ci siano grandi novità. Le indicazioni, ancorate al Decreto Legge 62 del 2017. Così “la valutazione finale degli apprendimenti è espressa con voto in decimi ”. Salvo aggiungere “ tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza”. Inoltre, “nel caso di parziale o mancata ...

