Prima Industrie avvia un programma di acquisto di azioni proprie (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Prima Industrie ha comunicato l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione dell’autorizzazione dell’Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2021. La società potrà acquistare fino ad un massimo di 150.000 azioni ordinarie ovvero per un controvalore massimo di acquisto pari a 5 milioni di euro. Fra le finalità dell’autorizzazione, ha reso noto Prima Industrie, rientra la possibilità di assegnare le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo, oppure l’utilizzo a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci, ovvero a servizio ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato l’avvio deldidi, in esecuzione dell’autorizzazione dell’Assemblea deglisti del 20 aprile 2021. La società potrà acquistare fino ad un massimo di 150.000ordinarie ovvero per un controvalore massimo dipari a 5 milioni di euro. Fra le finalità dell’autorizzazione, ha reso noto, rientra la possibilità di assegnare lea servizio dei piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo, oppure l’utilizzo a servizio di eventuali assegngratuite ai soci, ovvero a servizio ...

Agenda economica dell'11 maggio 2021 STAR : AVIO ; DeA Capital ; Italmobiliare ; Neodecortech ; Prima Industrie . MTA : Aedes SIIQ ; Banca Intermobiliare ; Edison ; RcsMediagroup ; Safilo Group . AIM Italia : Growens. Incontri con la ...

