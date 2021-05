Nedved | «Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo»

(Di lunedì 10 maggio 2021) La sconfitta in campionato contro il Milan ha allontanato la Juventus dalla prossima edizione della UEFA Champions League. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli è andato a Torino per consegnare una serie di Tapiri d’oro ai bianconeri. Dopo una lunga attesa, l’unico a ritirare il “premio” è stato il vicepresidente del club Pavel, L'articolo

confermato in panchina nonostante il pesante ko della Juventus contro il Milan. Scintille tra Paratici edopo il match dell'Allianz Stadium La Juventus si lecca le ferite dopo la batosta ......Manolas, Rrahmani, Hysaj; Bakayoko, Fabian; Insigne, Zielisnki, Lozano; Osimhen PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Juventus, ail tapiro d'oro: "Siamo in difficoltà, ma...Il retroscena sulla conferma di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus aggiunge un tassello ulteriore per spiegare bene qual è la situazione che ta attraversando il club bianconero in questa fase ...Andrea Pirlo confermato alla Juventus, resta sulla panchina dei bianconeri: una decisione che ha portato alla lite e alla rottura tra Nedved e Paratici.