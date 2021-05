La Salernitana abbraccia Grassadonia dopo l'aggressione alla figlia:

(Di lunedì 10 maggio 2021) Prima dell'ultima partita di campionato, i calciatori dellasi sono esibiti in uno splendido gesto verso il tecnico del Pescara. In seguito all'subita d...

Prima dell'ultima partita di campionato, i calciatori dellasi sono esibiti in uno splendido gesto verso il tecnico del Pescara Grassadonia. In seguito all' aggressione subita dalla figlia 18enne nella notte tra sabato e domenica a Salerno , i ...Tutta laè andata ad abbracciare Gianluca Grassadonia prima della gara col Pescara per fare sentire la vicinanza dopo il fatto spiacevole Prima del match tra Pescara ein corso in questo momento, tutta la panchina della squadra di Castori è andata ad abbracciare l'allenatore dei delfini Gianluca Grassadonia. Sabato sera lo spiacevole ...Bel gesto dei giocatori granata che hanno abbracciato il tecnico del Pescara dopo l'aggressione subita dalla figlia Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, inter ...Il gesto dei calciatori granata che, prima del fischio d'inizio, hanno mostrato vicinanza al tecnico del Pescara ...