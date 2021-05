Iva Zanicchi punta da una vespa: come sta ora? (Di lunedì 10 maggio 2021) Piccolo incidente per Iva Zanicchi, che è stata punta da una vespa poco prima della puntata de l’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, si stava accingendo a sedersi sulla poltroncina dello studio, quando una vespa le ha punto la mano. Inizialmente Iva era rimasta in studio, ma nel corso della puntata le condizioni della mano sono peggiorate al punto da costringerla a recarsi subito in prontosoccorso per accertamenti. E’ stato Tommaso Zorzi ad accompagnarla fuori dallo studio. “Mi fa male la mano, ho anche un po’ di febbre”, aveva detto durante la diretta. Ma ora ha comunicato sui suoi social “Non è niente, state tranquilli. Il medico però mi ha detto di farmi visitare in pronto soccorso. Se non faccio troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Piccolo incidente per Iva, che è statada unapoco prima dellata de l’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, si stava accingendo a sedersi sulla poltroncina dello studio, quando unale ha punto la mano. Inizialmente Iva era rimasta in studio, ma nel corso dellata le condizioni della mano sono peggite al punto da costringerla a recarsi subito in prontosoccorso per accertamenti. E’ stato Tommaso Zorzi ad accompagnarla fuori dallo studio. “Mi fa male la mano, ho anche un po’ di febbre”, aveva detto durante la diretta. Maha comunicato sui suoi social “Non è niente, state tranquilli. Il medico però mi ha detto di farmi visitare in pronto soccorso. Se non faccio troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo ...

Advertising

Parpiglia : Un abbraccio fortissimo a @iva_zanicchi ?????????? - QuotidianPost : Iva Zanicchi punta da una vespa: come sta ora? - GossipItalia3 : Iva Zanicchi come sta dopo il malore all’«Isola»? La foto della mano gonfia #gossipitalianews - lallosmith : RT @Swanie76267526: @lallosmith Emilia: Vasco Rossi Zucchero Guccini Ligabue Equipe84 Nomadi (((Iva Zanicchi))) (((Orietta Berti))) etc etc - Swanie76267526 : @lallosmith Emilia: Vasco Rossi Zucchero Guccini Ligabue Equipe84 Nomadi (((Iva Zanicchi))) (((Orietta Berti))) etc etc -