Inter, caos stipendi, domani Conte non parlerà in conferenza stampa (Di lunedì 10 maggio 2021) Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l'Inter ha annullato la conferenza stampa di Conte prevista per domani alle 14, alla vigilia del match contro la Roma. conferenza che era stata annunciata stamattina. La decisione di Conte di non presentarsi davanti ai giornalisti arriva dopo la riunione di questo pomeriggio ad Appiano Gentile, nella quale il presidente Steven Zhang ha illustrato alla squadra, nel suo insieme e non a livello individuale, i problemi finanziari del club ed ha chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità, richiesta per la quale il club attende ora una risposta. Lo spogliatoio non è felice della richiesta del club. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il club nerazzurro preferisce evitare che le domande dei giornalisti virino su temi ...

