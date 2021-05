Il blitz dei carabinieri in una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Droga dalle piazze di spaccio delle palazzine popolari del parco Verde di Caivano, nel Napoletano, a quelle del Nord Italia. È il cuore di una inchiesta della procura di Napoli delegata ai carabinieri che ha portato a un blitz all'alba, tra Caivano, la provincia napoletana e quelle di Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlì, Cesena e Caserta. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal gip nei confronti di 49 indagati ritenuti vicini al clan Sautto – Ciccarelli che devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Le indagini, condotte dai militari del nucleo investigativo di ... Leggi su agi (Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Droga dalle piazze dipalazzine popolari del parco Verde di Caivano, nel Napoletano, a quelle del Nord Italia. È il cuore di una inchiesta della procura di Napoli delegata aiche ha portato a unall'alba, tra Caivano, la provincia napoletana e quelle di Bergamo, Isernia, Imperia, Benevento, Cosenza, Forlì, Cesena e Caserta. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal gip nei confronti di 49 indagati ritenuti vicini al clan Sautto – Ciccarelli che devono rispondere, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Le indagini, condotte dai militari del nucleo investigativo di ...

