Hamas lancia razzi su Gerusalemme | Israele risponde con un raid su Gaza

(Di lunedì 10 maggio 2021) Escalation in Medio Oriente. Dopo i nuovi scontri (oltre 270 feriti),aveva dato tempo afino alle 17 per liberare la Spianata: poco dopo ae dintorni sono risuonate le ...

Mentre il ministero della Sanità dia Gaza ha parlato di nove persone uccise nel nord della Striscia e tra questi anche 3 bambini. L'esercito israeliano non ha confermato. Tel Aviv e varie ...Escalation in Medio Oriente. Dopo i nuovi scontri (oltre 270 feriti),aveva dato tempo a Israele fino alle 17 per liberare la Spianata: poco dopo a Gerusalemme e dintorni sono risuonate le sirene antimissili. Benyamin Netanyahu: 'Chi ci attacca pagherà un duro ...Dopo giorni di violenti scontri e centinaia di feriti sulla Spianata delle Moschee, nella Città Vecchia di Gerusalemme, il braccio armato di Hamas ha lanciato ...Dopo giorni di tensioni sono iniziati bombardamenti e lanci di razzi, con un'intensità che non si vedeva dalla guerra del 2014 ...