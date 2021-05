Graduatorie 24 mesi ATA: titoli culturali e di servizio si inseriscono una sola volta, sistema li valuterà per tutti i profili in cui valgono (Di lunedì 10 maggio 2021) Graduatorie ATA 24 mesi: domanda di inserimento o aggiornamento possibile fino al 14 maggio. Le istruzioni per la compilazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021)ATA 24: domanda di inserimento o aggiornamento possibile fino al 14 maggio. Le istruzioni per la compilazione. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie 24 mesi ATA: titoli culturali e di servizio si inseriscono una sola volta, sistema li valuterà per tutt… - AimiBeatrice : RT @BastiatContrari: #Scuola Un tema trascurato è quello del personale di segreteria (ATA). Sono compiti delicatissimi (pensioni, convalide… - ProDocente : Graduatorie 24 mesi ATA: il requisito di accesso può essere anche “servizio misto”. Ecco come - orizzontescuola : Graduatorie 24 mesi ATA: il requisito di accesso può essere anche “servizio misto”. Ecco come - infoitinterno : Graduatorie ATA 24 mesi: il servizio nelle scuole paritarie non è requisito d’accesso ma dà punteggio -