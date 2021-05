Fidanzati uccisi a Lecce, “assassino capace di intendere e volere” (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ capace di intendere e di volere e dunque di stare in giudizio Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del duplice omicidio dei Fidanzati Leccesi Daniele De Santis, 33 anni, amministratore di condominio e arbitro di calcio, e Eleonora Manta, 30 anni, impiegata dell’Inps, uccisi a coltellate nella loro casa di via Montello nel capoluogo salentino il 21 settembre scorso. E’ quanto emerge dalla perizia psichiatrica sullo studente di Casarano redatta dai consulenti tecnici nominati dalla Corte d’Assise di Lecce. Il 18 maggio si terrà la prossima udienza del processo. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) E’die die dunque di stare in giudizio Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del duplice omicidio deisi Daniele De Santis, 33 anni, amministratore di condominio e arbitro di calcio, e Eleonora Manta, 30 anni, impiegata dell’Inps,a coltellate nella loro casa di via Montello nel capoluogo salentino il 21 settembre scorso. E’ quanto emerge dalla perizia psichiatrica sullo studente di Casarano redatta dai consulenti tecnici nominati dalla Corte d’Assise di. Il 18 maggio si terrà la prossima udienza del processo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GaetanoGorgoni : Fidanzati uccisi in via Montello, la perizia: “De Marco capace di intendere e di volere e di stare in giudizio”… - StreetNews24 : Il risultato della perizia psichiatrica su Antonio De Marco, autore del duplice omicidio del 21 settembre scorso - lifestyleblogit : Fidanzati uccisi a Lecce, 'assassino capace di intendere e volere' - - Piergiulio58 : Fidanzati uccisi a Lecce, perizia: omicida in grado di intendere e volere. BUTTATE PER SEMPRE LA ?? - LaStampa : Fidanzati uccisi a Lecce, i periti: «Omicida affetto da rabbia narcisistica, ma capace di intendere e volere” -