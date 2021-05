Fabio Fognini fuori dagli Internazionali in due set: «Non devo giocare a tennis, devo sciare» (Di lunedì 10 maggio 2021) Di nuovo una brutta esperienza per Fabio Fognini agli Internazionali di tennis a Roma. Il tennista è stato eliminato in due set durante la sfida con Kei Nishikori. Lo sportivo non è riuscito mai ad entrare in pieno nella partita: nel primo ha spaccato una racchetta e nel secondo ha perso il servizio al terzo game e non ha trovato mai nemmeno una palla break per cercare di pareggiare i conti. Inoltre, come sempre, dopo il terribile risultato, Fabio Fognini è stato anche molto autocritico. Il tennista ha minacciato di lasciare addirittura il tennis per dedicarsi ad altro. Sicuramente è un semplice sfogo, ma vediamo nel dettaglio cos’ha detto. Fabio Fognini fuori ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Di nuovo una brutta esperienza peraglidia Roma. Ilta è stato eliminato in due set durante la sfida con Kei Nishikori. Lo sportivo non è riuscito mai ad entrare in pieno nella partita: nel primo ha spaccato una racchetta e nel secondo ha perso il servizio al terzo game e non ha trovato mai nemmeno una palla break per cercare di pareggiare i conti. Inoltre, come sempre, dopo il terribile risultato,è stato anche molto autocritico. Ilta ha minacciato di laaddirittura ilper dedicarsi ad altro. Sicuramente è un semplice sfogo, ma vediamo nel dettaglio cos’ha detto....

