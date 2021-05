Elon Musk conduce il Saturday Night Live e si fa apprezzare per la comicità cringe

Leggi su wired

(Di lunedì 10 maggio 2021), fondatore di Tesla e SpaceX, ha condotto il programma tve si è cimentato in sketch comici che hanno messo in mostra alcuni particolari del suo carattere finora sconosciuti. Dalla rivelazione della sindrome di Asperger nel monologo di apertura fino al ballo con la madre Maye durante l’esibizione di Miley Cyrus,è riuscito a superare le aspettative dei critici e degli spettatori statunitensi. Non tutti i siparietti sono riusciti al meglio, ma ha dimostrato di essere autoironico e consapevole di ciò che il pubblico pensa di lui. https://www.youtube.com/watch?v=fCF8I X1qKI La sindrome di Asperger Lo showva in onda dagli studi di New York della NBC dal 1975. Programma iconico della ...