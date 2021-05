Elezioni a Benevento, la Lega in campo con una propria lista: c’è già il primo candidato (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“La Lega parteciperà alla prossima competizione elettorale per le Amministrative a Benevento con una propria lista”. Ad annunciarlo è l’arch. Pasquale Fiore, coordinatore cittadino del partito di Salvini. “Da troppo tempo il partito è rimasto fermo e chiuso a se stesso – dice Fiore – ed ora è arrivato il momento di essere inclusivi, aprirsi e radicarsi sul territorio, di essere pronti a schierare in campo volti nuovi, persone pronte ad anteporre gli interessi della comunità a quelli personali. Uomini e donne capaci di utilizzare le loro capacità per il bene comune”. “Con questa premessa – continua Fiore – la Lega ufficializza il suo primo candidato al consiglio comunale per le Elezioni amministrative: si ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Laparteciperà alla prossima competizione elettorale per le Amministrative acon una”. Ad annunciarlo è l’arch. Pasquale Fiore, coordinatore cittadino del partito di Salvini. “Da troppo tempo il partito è rimasto fermo e chiuso a se stesso – dice Fiore – ed ora è arrivato il momento di essere inclusivi, aprirsi e radicarsi sul territorio, di essere pronti a schierare involti nuovi, persone pronte ad anteporre gli interessi della comunità a quelli personali. Uomini e donne capaci di utilizzare le loro capacità per il bene comune”. “Con questa premessa – continua Fiore – laufficializza il suoal consiglio comunale per leamministrative: si ...

