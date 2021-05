DIRETTA Giro d’Italia, Biella-Canale LIVE: pioggia sulla corsa e altissima andatura in testa al gruppo (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.37 Provano ad allungare in sei! Presente la maglia azzurra di leader dei GPM Vincenzo Albanese (Eolo Kometa). 12.34 gruppo allungatissimo. 12.32 Partiti! 12.29 pioggia sulla corsa. 12.27 I corridori si stanno incollanando verso la partenza ufficiale. 12.25 Tutto pronto per la partenza di questa terza tappa del Giro 2021. 12.22 Ecco a voi il tracciato odierno: Giro d’Italia 2021 Stage 3? Tappa 3? Biella – Canale 190 km Start 12.20 PM Arrival ~ 5.15 PM@RaiSport 11.15 AM, @Eurosport IT 11.45 AM LIVE https://t.co/NQ0smwrExd#Giro @GarminItaly @ENIT italia pic.twitter.com/HjYMRfPYRR — Giro ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Provano ad allungare in sei! Presente la maglia azzurra di leader dei GPM Vincenzo Albanese (Eolo Kometa). 12.34allungatissimo. 12.32 Partiti! 12.29. 12.27 I corridori si stanno incollanando verso la partenza ufficiale. 12.25 Tutto pronto per la partenza di questa terza tappa del2021. 12.22 Ecco a voi il tracciato odierno:2021 Stage 3? Tappa 3?190 km Start 12.20 PM Arrival ~ 5.15 PM@RaiSport 11.15 AM, @Eurosport IT 11.45 AMhttps://t.co/NQ0smwrExd#@GarminItaly @ENIT italia pic.twitter.com/HjYMRfPYRR —...

Advertising

tuttobiciweb_it : La terza tappa del #Giro è scattata da Biella in direzione Canale, seguila con noi -> - SpazioCiclismo : La pioggia non spaventa i corridori, con una partenza velocissima e numerosi scatti #Giro - RaiDue : Tutto pronto per la terza tappa del #Giro: la Biella-Canale. Un percorso di 190Km che vede ancora una volta protago… - Radio1Rai : RT @RaiPlay: Gianni Mura amava il ciclismo, quello fatto di sudore e fatica; un giornalista vecchio stampo, con le scarpe consumate dalle a… - RaiPlay : Gianni Mura amava il ciclismo, quello fatto di sudore e fatica; un giornalista vecchio stampo, con le scarpe consum… -