Covid, oltre l'80% dei pazienti carente di vitamina D: cosa dice un nuovo studio (Di lunedì 10 maggio 2021) Covid oggi ultimissime, lunedì 10 maggio 2021. – Più di otto pazienti su dieci ricoverati in ospedale per via di complicanze legate al Coronavirus mostrava una carenza di vitamina D. La notizia arriva dall'Università della Cantabria a Santander, in Spagna. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e rilanciato oggi dal sito italiano "Ok Salute e Benessere". leggi anche l'articolo —> Vaccini, ritardi e disagi in Piemonte: i medici di famiglia abbandonano la campagna vaccinale Covid oggi ultimissime, nuovo studio: oltre l'80% dei pazienti con lo stesso problema di salute La ricerca, condotta da un'equipe dell'Università della Cantabria a ...

