“Ci sposiamo” Un Posto al Sole | felicità nel cast Matrimonio per l’attrice e il suo fidanzato vip

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nicolò Zenga, l’annuncio arriva oggi. Una notizia che rende felice tutti i più grandi fan di Unale non solo. Insieme alla fidanzata Marina Crialesi, il figlio di Walter Zenga comunica a tutti che finalmente arriverà il giorno del fatidico ‘si’. Una sorpresa di cui la coppia aveva già lasciato presagire qualcosa, ma che solo oggi ottiene la conferma. Ecco come lo hanno comunicato a tutti. La fortunata è di origini calabresi, classe 1989. Marina Crialesi si è fatta apprezzare e conoscere dal pubblico italiano nel ruolo di Beatrice Lucenti nella fiction di Rai 3 “Unal”. La sua carriera nel mondo della recitazione si avvia proprio nel capoluogo lombardo, dove Marina persevera nella sua scalata verso il successo. Poi, nella sua vita, il grande amore per Nicolò. Insieme hanno affrontato momenti ...

Lei è Cristina D'Alberto, nota per il ruolo di Greta Fournier nella soap opera Unal sole, in onda su Rai 3, madre di Beatrice, nata dal 2017 e frutto dell'amore con il protagonista di Un passo ...Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposano: l'attrice di Un posto al sole ha detto di sì al fratello maggiore di Andrea, ecco la proposta.Nicolò Zenga e la fidanzata Marina Crialesi si sposano. L'annuncio delle nozze tra il figlio di Walter e l'attrice nota al grande pubblico per il ruolo di Beatrice Lucenti nella soap di RaiTre 'Un pos ...