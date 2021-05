Cartabia: "I processi lunghi diventano un anticipo di pena" (Di lunedì 10 maggio 2021) “Occorre intervenire sui tempi del processo penale anche per contenere i rischi che il processo si trasformi in un anticipo di pena, quanto meno sul piano sociale”. Queste le parole che la ministra della giustizia Marta Cartabia ha detto nella riunione alla Camera con membri e capigruppo delle Commissioni Giustizia, a proposito della riforma del processo penale. Cartabia ha spiegato come il diritto alla ragionevole durata dei processi “affondi le sue radici nell’esigenza di assicurare il rispetto effettivo della presunzione di innocenza (o di non colpevolezza come dice la Costituzione italiana)”. Secondo la ministra, infatti, “se è vero che per l’ordinamento giuridico la persona non può essere considerata colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, non è men ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) “Occorre intervenire sui tempi del processole anche per contenere i rischi che il processo si trasformi in undi, quanto meno sul piano sociale”. Queste le parole che la ministra della giustizia Martaha detto nella riunione alla Camera con membri e capigruppo delle Commissioni Giustizia, a proposito della riforma del processole.ha spiegato come il diritto alla ragionevole durata dei“affondi le sue radici nell’esigenza di assicurare il rispetto effettivo della presunzione di innocenza (o di non colpevolezza come dice la Costituzione italiana)”. Secondo la ministra, infatti, “se è vero che per l’ordinamento giuridico la persona non può essere considerata colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, non è men ...

