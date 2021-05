Call of Duty Warzone: Pow3r è preso di mira da un gruppo di cheater, che non lo lascia giocare – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Uno dei più celebri giocatori italiani, Giorgio “Pow3r” Calandrelli è stato preso di mira da un gruppo di cheater, che rovina le sue live e non lo lascia giocare.. Per molti gli streaming sono un piacevole passatempo. Per altri, invece, sono un lavoro, oltretutto propedeutico per prepararsi a tornei e competizioni internazionali. A livello italiano, uno dei giocatori più forti e conosciuti è sicuramente Giorgio “Pow3r” Calandrelli. Un ragazzo che ha fatto della sua abilità nei Videogiochi un lavoro e degli streaming un modo per entrare in contatto con i suoi fan. Peccato che negli ultimi tempi Pow3r sia stato … Video giochi PlayStation 4Read More L'articolo Call of ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) Uno dei più celebri giocatori italiani, Giorgio “” Calandrelli è statodida undi, che rovina le sue live e non lo.. Per molti gli streaming sono un piacevole passatempo. Per altri, invece, sono un lavoro, oltretutto propedeutico per prepararsi a tornei e competizioni internazionali. A livello italiano, uno dei giocatori più forti e conosciuti è sicuramente Giorgio “” Calandrelli. Un ragazzo che ha fatto della sua abilità neigiochi un lavoro e degli streaming un modo per entrare in contatto con i suoi fan. Peccato che negli ultimi tempisia stato …giochi PlayStation 4Read More L'articoloof ...

Matteo55157199 : RT @THE_REAL_PIT19: @POW3R_GC ho abbandonato warzone e call of duty proprio per questi motivi #FIXWARZONEita - THE_REAL_PIT19 : @POW3R_GC ho abbandonato warzone e call of duty proprio per questi motivi #FIXWARZONEita - GameHugITA : RT @Console_Tribe: Call of Duty, il nuovo capitolo verrà annunciato il 20 Maggio - - Console_Tribe : Call of Duty, il nuovo capitolo verrà annunciato il 20 Maggio - - GamingToday4 : Call of Duty Warzone: Pow3r è preso di mira da un gruppo di cheater, che non lo lascia giocare -