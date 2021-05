Bufera sui Golden Globes. Tom Cruise restituisce i tre vinti (Di lunedì 10 maggio 2021) La Bufera sulla Hollywood Foreign Press non accenna a placarsi e anzi, a dispetto delle riforme adottate la settimana scorsa, la Nbc ha annunciato che l’anno prossimo non manderà in onda la cerimonia dei Golden Globes mentre alcune star di prima grandezza si sfilano: tra queste, dopo Scarlett Johannsson, anche Tom Cruise che oggi ha restituito al mittente le tre statuette vinte per “Jerry Maguire”, “Nato il Quattro di Luglio” e “Magnolia”. L’annuncio della rete lascia mette la Hfpa di fronte a un bivio: o andare avanti il prossimo anno senza un’emittente come partner, o muoversi più incisivamente per adottare riforme più radicali. La scorsa settimana si erano intanto tirati indietro i colossi dello streaming (emersi come studi di produzione di prima grandezza durante la pandemia) Netflix e Amazon chiedendo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Lasulla Hollywood Foreign Press non accenna a placarsi e anzi, a dispetto delle riforme adottate la settimana scorsa, la Nbc ha annunciato che l’anno prossimo non manderà in onda la cerimonia deimentre alcune star di prima grandezza si sfilano: tra queste, dopo Scarlett Johannsson, anche Tomche oggi ha restituito al mittente le tre statuette vinte per “Jerry Maguire”, “Nato il Quattro di Luglio” e “Magnolia”. L’annuncio della rete lascia mette la Hfpa di fronte a un bivio: o andare avanti il prossimo anno senza un’emittente come partner, o muoversi più incisivamente per adottare riforme più radicali. La scorsa settimana si erano intanto tirati indietro i colossi dello streaming (emersi come studi di produzione di prima grandezza durante la pandemia) Netflix e Amazon chiedendo ...

