Amici 20: ecco quanto avrebbero guadagnato i cantanti con le loro canzoni (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli incassi dei cantanti di Amici 20 Ci avviciniamo ormai alla finale di Amici 20, e tra pochi giorni scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. 5 i concorrenti che si contenderanno la vittoria: Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni e Deddy. In attesa di scoprire cosa accadrà, per i cantanti questo è un momento d’oro. A breve infatti usciranno i primi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli incassi deidi20 Ci avviciniamo ormai alla finale di20, e tra pochi giorni scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. 5 i concorrenti che si contenderanno la vittoria: Aka7even, Giulia, Alessandro, Sangiovanni e Deddy. In attesa di scoprire cosa accadrà, per iquesto è un momento d’oro. A breve infatti usciranno i primi L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

redazioneiene : Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di An… - aastrolabio_ : RT @assvrdo: il modo in cui leggo ancora “giulia non ha dimostrato la sua versatilità”. quindi ecco a voi giulia e la sua versatilità AD A… - Novella_2000 : Ecco quanto avrebbero guadagnato fino ad ora i cantanti di #Amici20 con i loro inediti - blunevo : Mio fratello va in vacanza con gli amici: va bene divertiti Io vado in vacanza con gli amici: va bene divertiti ma… - sangioegiuli : RT @assvrdo: il modo in cui leggo ancora “giulia non ha dimostrato la sua versatilità”. quindi ecco a voi giulia e la sua versatilità AD A… -