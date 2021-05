A Lampedusa oltre 2mila migranti in 24 ore. I soccorritori: «Sabotano i motori e chiedono aiuto» (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono stati oltre 2000 i migranti sbarcati solo nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Un bilancio che parla di emergenza e che, nelle prime giornate di bel tempo, fa prefigurare un’estate nera. Già stamattina Alarm phone ha segnalato la presenza di altre 5 barche, per un totale di 419 migranti a bordo, in pericolo in zona Sar maltese. Il rischio che finiscano anche loro in Italia è concreto. A conti fatti, questa nuova ondata porta i migranti sbarcati in Italia da gennaio a un numero che si attesta oltre 12mila, mentre in Libia si troverebbero già tra le 50 e le 100mila persone pronte a partire. Insomma, il business del traffico d’uomini è ripreso più florido che mai, mentre il governo italiano sembra pronto a darsi una scossa solo ora, e solo su sollecitazione del ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono stati2000 isbarcati solo nelle ultime 24 ore a. Un bilancio che parla di emergenza e che, nelle prime giornate di bel tempo, fa prefigurare un’estate nera. Già stamattina Alarm phone ha segnalato la presenza di altre 5 barche, per un totale di 419a bordo, in pericolo in zona Sar maltese. Il rischio che finiscano anche loro in Italia è concreto. A conti fatti, questa nuova ondata porta isbarcati in Italia da gennaio a un numero che si attesta, mentre in Libia si troverebbero già tra le 50 e le 100mila persone pronte a partire. Insomma, il business del traffico d’uomini è ripreso più florido che mai, mentre il governo italiano sembra pronto a darsi una scossa solo ora, e solo su sollecitazione del ...

