Roma | Errani punta al man draw

(Di domenica 9 maggio 2021) Saratorna in campo per il turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali BNL d'Italia , WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.577.613 dollari, che si disputano sulla terra rossa del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Errani

partecipa al torneo per la 18esima volta: il suo miglior risultato è la finale raggiunta nel ... RISULTATI "Internazionali BNL d'Italia" WTA 1000, Italia 10 - 16 maggio, 2021 $1.577.613 - ...Avanza Sara, escono di scena Lucia Bronzetti e Federico Gaio. Questo il verdetto del sabato dinelle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia. La massese è approdata al turno decisivo ...Durante la conferenza stampa, simpatico episodio tra il tedesco e il Direttore sulle aspettative di Zverev (e di Ubaldo) prima della finale contro Berrettini ...Attesa per Berrettini, in campo contro Zverev nel tardo pomeriggio. Cecchinato, Brancaccio ed Errani si giocano un posto in main draw a Roma. Caruso sfida Goffin per andare al secondo turno ...