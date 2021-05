Rivoluzione Mediaset, Arrivano Adriana Volpe e Elisa Isoardi e rubano il posto a due super colleghe. Fan sotto choc (Di domenica 9 maggio 2021) Mediaset è in cerca di volti nuovi e in fase di cambiamento. Canale 5 è ormai diventata la televisione del trash, e si divide tra due indiscusse regine: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Ma si dice che Piersilvio Berlusconi abbia deciso di togliere un po’ di spazio alla seconda, e puntare su altre donne rubate ad altre reti. Si tratta di Elisa Isoardi e Adriana Volpe, che occuperanno ruoli importanti nel palinsesto della prossima stagione autunnale. Dopo aver puntato sul vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, è ora di affidarsi a mani più esperte. Prima di approdare in Mediaset Elisa Isoardi è stata la conduttrice di La Prova del Cuoco dopo Antonella Clerici. Nonostante il paragone difficile da reggere, si è fatta valere ed è stata molto ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)è in cerca di volti nuovi e in fase di cambiamento. Canale 5 è ormai diventata la televisione del trash, e si divide tra due indiscusse regine: Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Ma si dice che Piersilvio Berlusconi abbia deciso di togliere un po’ di spazio alla seconda, e puntare su altre donne rubate ad altre reti. Si tratta di, che occuperanno ruoli importanti nel palinsesto della prossima stagione autunnale. Dopo aver puntato sul vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi, è ora di affidarsi a mani più esperte. Prima di approdare inè stata la conduttrice di La Prova del Cuoco dopo Antonella Clerici. Nonostante il paragone difficile da reggere, si è fatta valere ed è stata molto ...

