"La riforma della Giustizia arriverà prima del referendum di Salvini" (Di domenica 9 maggio 2021) “Inviterei Matteo Salvini a lasciare lavorare i suoi parlamentari nelle commissioni invece che mandarli a fare propaganda nelle strade”. La senatrice Anna Rossomando, responsabile Giustizia del Pd e vicepresidente del Senato, interviene sulla riforma del processo civile e penale e ha pronto un disegno di legge costituzionale che interviene sul Csm: “prima dell’apertura della sessione di bilancio dobbiamo approvare le riforme su penale e civile in entrambi i rami del Parlamento, altrimenti perdiamo i soldi del Recovery. E la riforma del Csm, anche alla luce del caso Amara e prima ancora del caso Palamara, non è rinviabile”.La magistratura è dilaniata da scontri di potere. E il caso Amara dimostra che è stato violato il segreto istruttorio, che ci sono delle anomalie. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) “Inviterei Matteoa lasciare lavorare i suoi parlamentari nelle commissioni invece che mandarli a fare propaganda nelle strade”. La senatrice Anna Rossomando, responsabiledel Pd e vicepresidente del Senato, interviene sulladel processo civile e penale e ha pronto un disegno di legge costituzionale che interviene sul Csm: “dell’aperturasessione di bilancio dobbiamo approvare le riforme su penale e civile in entrambi i rami del Parlamento, altrimenti perdiamo i soldi del Recovery. E ladel Csm, anche alla luce del caso Amara eancora del caso Palamara, non è rinviabile”.La magistratura è dilaniata da scontri di potere. E il caso Amara dimostra che è stato violato il segreto istruttorio, che ci sono delle anomalie. ...

Covid: morto il professor Giarda, fu legale di Stasi proprio della situazione delle carceri e della riforma della giustizia auspicando un impegno del governo ad intervenire "magari ascoltando non solo i magistrati ma anche noi poveri professori". . 9 ...

Morto per Covid il professor Giarda Era stato legale di Alberto Stasi Era docente emerito di diritto processuale penale all’Università Cattolica di Milano e avvocato di fama. Tra gli assistiti celebri anche Giuseppe Guzzetti ...

