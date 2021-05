Kabir Bedi, chi sono le ex tre mogli (Di domenica 9 maggio 2021) Kabir Bedi, oggi tra gli ospiti di “Domenica In” dalle 14:30 su Raiuno dove presenterà il libro “Stories I Must Tell” pubblicato lo scorso aprile e per affrontare la delicata situazione pandemica che sta attraversando l’India, ha avuto tre ex mogli. Kabir Bedi, le tre ex mogli L’attore noto in tutto il mondo per film come “Sandokan” ed “Il Corsaro Nero” , ha incantato il pubblico femminile per il suo sguardo magnetico ed il talento con il quale si è imposto anche in serie tv di spicco come “La Signora In Giallo” , “Magnum P.i” e recentemente nella fiction “Un Medico In Famiglia”. Il fascino di Kabir Bedi ha portato l’attore ad avere numerosi flirt ed è convolato a nozze con Protima Gupta, modella e danzatrice indiana nel 1969. Dalla loro unione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021), oggi tra gli ospiti di “Domenica In” dalle 14:30 su Raiuno dove presenterà il libro “Stories I Must Tell” pubblicato lo scorso aprile e per affrontare la delicata situazione pandemica che sta attraversando l’India, ha avuto tre ex, le tre exL’attore noto in tutto il mondo per film come “Sandokan” ed “Il Corsaro Nero” , ha incantato il pubblico femminile per il suo sguardo magnetico ed il talento con il quale si è imposto anche in serie tv di spicco come “La Signora In Giallo” , “Magnum P.i” e recentemente nella fiction “Un Medico In Famiglia”. Il fascino diha portato l’attore ad avere numerosi flirt ed è convolato a nozze con Protima Gupta, modella e danzatrice indiana nel 1969. Dalla loro unione ...

