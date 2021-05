Incendio in un cassonetto | i vigili del fuoco trovano un cadavere semicarbonizzato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendio cassonetto

Un macabro ritrovamento all'alba di oggi. I vigili del fuoco , intervenuti per domare unad undell'immondizia, hanno rinvenuto un cadavere semicarbonizzato . Leggi anche > È accaduto questa mattina, intorno alle 6.30, a Chioggia (Venezia) . I vigili del fuoco erano ......parzialmente carbonizzato è stato trovato poco dopo le ore 6.30 dai vigili del fuoco nei pressi di undei rifiuti a Chioggia (Venezia). I pompieri, intervenuti sul posto per per l'...Un macabro ritrovamento all'alba di oggi. I vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio ad un cassonetto dell'immondizia, hanno rinvenuto un ...vigili del fuoco sono intervenuti in località Brondolo a Chioggia per l’incendio di un cassonetto, rinvenuto all’esterno il corpo senza vita ...