Gasly e Tsunoda hanno valutato le qualifiche

(Di domenica 9 maggio 2021) Ieri sabato 8 maggio a Barcellona nel circuito di Montmeló, si sono corse le prove libere 3 e le. Per la scuderia Alpha Tauri le cose sarebbero potute andare meglio: i piloti non sono riusciti a raggiungere le posizioni sperate nella classifica finale. Al termine delle corsele loro prestazioni. Prove libere 3: Verstappen supera Hamiltonle proprie prestazioni, cos’detto? Al termine della terza sessione di prove libere e dellele proprie prestazioni. Il pilota francese di Alpha Tauri nelle prove libere ...

Advertising

F1 : ?? FP1 TOP TEN ?? Bottas (??) Hamilton Norris Gasly Vettel Stroll Tsunoda Giovinazzi Ricciardo Verstappen… - sportli26181512 : F1, Tsunoda fa dietrofront dopo le critiche all'AlphaTauri: 'Chiedo scusa al team': Dopo un non convincente sabato… - FTraiettoria : Tsunoda: “Non so se io e Gasly abbiamo auto uguali”. Poi si scusa su Twitter - infoitsport : Tsunoda lontano da Gasly: “Mi chiedo se la macchina sia la stessa” - buddog13 : RT @F1: ?? FP1 TOP TEN ?? Bottas (??) Hamilton Norris Gasly Vettel Stroll Tsunoda Giovinazzi Ricciardo Verstappen #SpanishGP ???? #F1 https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasly Tsunoda

Decimo il grande padrone di casa Fernando Alonso, mentre gli eliminati nel Q2 sono stati Lance Stroll, Pierre, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi e George Russell, infine Yuki, Kimi ...Undicesima posizione per l' Aston Martin di Lance Stroll, mentre Pierrescatterà dodicesimo. Tredicesimo Sebastian Vettel , seguono Antonio Giovinazzi , George Russell e Yukidell' ...Sarà Lewis Hamilton a partire dalla pole nel Gran Premio di Spagna 2021, quarta gara stagionale. Accanto al leader del mondiale scatterà Max Verstappen della Red Bull. Valtteri Bottas aprirà la second ...Il GP Spagna di F1 2021 sarà trasmesso in diretta tv, a partire dalle ore 15, sia su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1) che in chiaro sul canale Tv8. Live streaming tramite le app SkyGo e NowTv ...