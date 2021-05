Federica Sciarelli furiosa con Alberto Matano | c’entra il caso Denise Pipitone

(Di domenica 9 maggio 2021) La riapertura deldiCirca un mese fa la vicenda della sparizione diè tornato al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, dopo l’appello di Olesya, l’adolescente russa in cerca della sua vera madre, le indagini sulla piccola scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004 per fortuna sono state L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Federica Sciarelli

Ma guardando i numeri dell'Auditel, Ulisse ha perso pubblico, stretto tra la fiction Buongiorno mamma con Raoul Bova su Canale 5 e Chi l'ha visto? con, che ha spettatori ...Alberto Matano è stato criticato duramente da una collega che ha portato le sue rimostranza all'Ad Rai Fabrizio Salini. Ad essersi lamentata del famoso conduttore,, regina di casa a Chi l'ha visto. Argomento di discordia, il caso di Denise Pipitone. Da quando le speranze di Piera Maggio e con lei di tutti gli italiani si sono riaccese a causa ...Mercoledì 12 maggio il programma sarà sostituito da Montalbano. Il 27 maggio l'appuntamento dedicato a San Francesco, il 3 giugno quello ...Bomba sulla prima serata di Rai1 , ormai in crisi di ascolti e non solo. Non bastavano gli ascolti sotto le aspettative de La canzone segreta ...