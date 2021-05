F1, Valtteri Bottas: “Oggi i piccoli dettagli hanno fatto la differenza, ma avevo un bel passo” (Di domenica 9 maggio 2021) 60° podio in carriera per Valtteri Bottas, che ha chiuso in terza posizione il Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes si è reso protagonista di una gara negativa, condizionata già in partenza dalla posizione persa nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc, senza riuscire ad entrare realmente nella lotta per la vittoria. “L’episodio che ha reso la mia gara così difficile è stato sicuramente il fatto di rimanere dietro Leclerc nel primo giro – dichiara il nativo di Nastola a fine gara – Non l’ho visto negli specchietti ed in curva 3 ha scelto la traiettoria migliore, poi sono rimasto bloccato dietro di lui per un po’. Al di là di questo avevo un bel passo fin dalle prime tornate, quindi è un peccato, ma almeno ho preso il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) 60° podio in carriera per, che ha chiuso in terza posizione il Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes si è reso protagonista di una gara negativa, condizionata già in partenza dalla posizione persa nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc, senza riuscire ad entrare realmente nella lotta per la vittoria. “L’episodio che ha reso la mia gara così difficile è stato sicuramente ildi rimanere dietro Leclerc nel primo giro – dichiara il nativo di Nastola a fine gara – Non l’ho visto negli specchietti ed in curva 3 ha scelto la traiettoria migliore, poi sono rimasto bloccato dietro di lui per un po’. Al di là di questoun belfin dalle prime tornate, quindi è un peccato, ma almeno ho preso il ...

