F1 | Lewis Hamilton ha vinto da campione Doppio pit-stop e strategia alternativa | Verstappen ko

Il Gran Premio di Spagna 2021 è andato in archivio al Montmelò con la 98ma vittoria in carriera di Lewis Hamilton, che ha avuto la meglio su Max Verstappen al termine di un meraviglioso testa a testa durato 60 giri. Il sette volte iridato si porta così a quota 3 successi in stagione, dopo le affermazioni di Sakhir e Portimao, allungando a +14 nel Mondiale sul rivale olandese dopo quattro round. Quest'oggi Hamilton e Verstappen si sono sfidati a livelli stellari, mettendo in evidenza un ritmo strepitoso ed una feroce cattiveria agonistica, ma alla fine il pacchetto macchina-strategia Mercedes si è rivelato più efficace di quello Red Bull, consentendo a Lewis di esprimere tutto il suo talento alla caccia del leader del GP. Il pole-man inglese aveva infatti perso la prima ...

