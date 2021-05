Calcio: Genoa - Sassuolo 1 - 2 (Di domenica 9 maggio 2021) Il Sassuolo ha battuto in trasferta il Genoa per 2 - 1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35/a giornata della Serie A. In gol subito gli emiliani con Raspadori al 14 del primo tempo, al 66' ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 9 maggio 2021) Ilha battuto in trasferta ilper 2 - 1 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 35/a giornata della Serie A. In gol subito gli emiliani con Raspadori al 14 del primo tempo, al 66' ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Genoa-Sassuolo 1-2, i neroverdi non mollano il sogno Europa - AnsaLiguria : Genoa punito da Sassuolo 1-2, preoccupa classifica. Rossoblù anche sfortunati, gol annullato e 'regalo' #ANSA - repubblica : Genoa-Sassuolo 1-2, i neroverdi non mollano il sogno Europa - GiacomoLamela96 : - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Genoa-Sassuolo 1-2 Emiliani ancora in corsa per un posto in Europa -